البيع والشراء “حابس” في سوق القليعة اليوم

شهد سوق السيارات المستعملة بالقليعة، اليوم السبت، شللا كليا في عملية البيع والشراء،وذلك لأن الزبون أصبح يحضر لاستطلاع الأسعار فقط.

وفي جولة فريق “النهار Auto” ، لاحظنا دخولا معتبرا للسيارات في وقت يكاد ينعدم البيع، ما سبّب انخفاضا طفيفا في الأسعار.

وأكّد بعض الباعة لكاميرا “النهار Auto “، أنهم يغادرون بسياراتهم نهاية اليوم كما يحضرون بها في الصباح، واصفين السوق بـ “الحابس” كليا.

ويرصد الفيديو التالي، أبرز السيارات التي يسعى الزبائن وراء اقتنائها في السوق، ومتوسط أسعارها مقارنة بسنة الصنع والهيكل الخارجي.

سيد علي يدو/تصوير: خير الدين عمالي/صوت: عادل بوعلام