“البيّاري” يفكّ لغز شبكة وطنية تحتال على وكالات كراء السيارات

تمكّن أفراد فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت من تفكيك شبكة وطنية متكونة من 7 أشخاص.

واحترف افرادها سرقة السيارات و تزوير وثائقها والاحتيال على المواطنين.

وتمت هذه العملية بناء على معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية مفادها أن مجموعة أشخاص تنشط في مجال النصب والإحتيال.

على أصحاب وكالات كراء السيارات والشاحنات، عن طريق تزوير وثائق السيارات ثم بيعها،

وقد تم القبض على افراد الشبكة المكونة من 7 أشخاص من ولايتي تيارت والجزائرالعاصمة تتراوح اعمارهم بين 35 و52 سنة.

وتم استرجاع عدد من السيارات المسروقة ، فيما لا يزال البحث متواصل لاسترجاع البقية، حيث تم تسجيل 11 ضحية .

معظمهم من ولايات الجزائر و بومرداس و تيبازة و وهران و تيزي وزو وبجاية.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت بتهمة تكوين جمعية أشرار.

وجنايات التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وخيانة الأمانة والسرقة وانتحال هوية الغير وإخفاء مسروقات والنصب والإحتيال.