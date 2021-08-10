البي أس سي يعلن عن إنضمام ميسي بهذا الفيديو

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إنضمام أضخم صفقة في تاريخكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع فريق برشلونة.

ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فيديو للإعلان عن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتضمن الفيديو التشويقي، علي الـ 6 كرات ذهبية التي حصل عليها ليونيل ميسي.

وفي مقطع الفيديو، ظهر قميص كيليان مبابي داخل غرف ملابس باريس سان جيرمان، وهو ما يؤكد بقائه داخل ملعب “حديقة الأمراء”.