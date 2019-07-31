التاس: “الترجي التونسي بطل إفريقا”

أعلنت محكمة الرياضية الدولية “تاس”، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي، بخصوص المتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2019، بين الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

وأقرت المحكمة الرياضية الدولية، أحقيت نادي الترجي الرياضي التونسي، بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2019، بعد فوزه على الوداو البيضاوي المغربي.

وبهذا ألغت المحكمة الرياضية الدولية، القرار السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإعادة المباراة النهائية بين الترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

وأكدت المحكمة الرياضية الدولية، على أخقية الترجي الرياضي التونسي، في الإحتفاظ بلقبه، وبالمكافأة المالية التيتحصل عليها نظير تحصيله لهذا اللقب.