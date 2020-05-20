التاس تبرمج تاريخ 5 جوان للحسم في قضية الداربي!

برمجت المحكمة الرياضية الدولية “تاس” قضية إتحاد العاصمة بخصوص الداربي أمام الجار مولودية الجزائر يوم 5 جوان المقبل.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الرياضية الدولية “لوزان” بعدما خصمت الرابطة ثلاث نقاط بالإضافة إلى إحتساب هزيمة فوق البساط في الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

وكان فريق سوسطارة قد قاطع مباراة الداربي شهر أكتوبر الماضي، بسبب تواجد اللاعب “مؤيد” اللافي مع المنتخب الليبي، وهو ما يصب في حق فريق إتحاد العاصمة، بعد برمجة مباراة في تواريخ الفيفا من طرف الرابطة.