التحضيرات لـ«السياربي» تنطلق وماضوي يصر على انتزاع «السوبر»

التنقل إلی قسنطينة بوفد رسمي من 36 عضوا وحمّار يدافع عن الحارس زغبة

يشرع، أمسية اليوم، تعداد وفاق سطيف في التحضيرات تحسبا لمواجهة نهائي «السوبر»، أمسية الأربعاء القادم، والتي تجمعه مع شباب بلوزداد، خلال الاحتفالات باندلاع الثورة المجيدة،

حيث تعطي الإدارة والطاقم الفني وحتى اللاعبون أهمية كبيرة لمواجهة «السوبر»، الذي يعد كأول هدف مسطر للموسم الحالي، إضافة إلی الثأر الرياضي من المنافس الذي كان قد خطف لقب الكأس من الفريق، وحطم أسطورة «عدم خسارة الوفاق السطايفي في النهائيات»، كما حرمه من الفوز بالثنائية في نهاية الموسم الفارط، وكان التعداد قد أصر على الفوز أول أمس أمام مولودية وهران من أجل الرفع من المعنويات واستعادة الثقة استعدادا لمواجهة أمسية الأربعاء،

وقال المدرب ماضوي في نهاية مواجهة «الحمراوة» إن الفوز سيسمح للاعبيه بدخول مواجهة الأربعاء بالثقة اللازمة لانتزاع لقب الكأس الممتازة، وقد سطّر الطاقم الفني البرنامج الخاص بالتحضيرات من خلال برمجة 3 حصص تدريبية، بداية بالحصة التدريبية لأمسية اليوم، التي تبقی الوحيدة التي تجري بحضور الأنصار ورجال الإعلام، فيما قرر إجراء الحصتين الأخيرتين من دون حضور الجمهور، حيث تجري الحصة الأخيرة على أرضية ملعب حملاوي لفترة 45 دقيقة.

التنقل إلی قسنطينة بوفد رسمي يتكون من 36 عضوا

وضعت الإدارة القائمة الاسمية للوفد الرسمي الذي سينتقل، أمسية الثلاثاء، إلی فندق «ماريوت» في قسنطينة، الذي حجزت فيه الرابطة المحترفة لصالح الفريقين، ليلة مباراة نهائي «السوبر»، حيث سيتكون الوفد من 36 عضوا من بينهم 18 لاعبا، إضافة إلی رباعي الطاقم الفني، وثلاثي الطاقم الطبي وحارس العتاد، والكاتب رشيد جرودي، إضافة إلی مناجير الفريق وعدد من المسيرين، حيث أن الرابطة ستتكفل بـ35 عضوا، فيما سيتكفل العضو 36 بمصاريف الإقامة من أمواله الخاصة.

الإدارة تتراجع عن قرار بيع تذاكر «السوبر» في سطيف

تراجعت الإدارة عن قرار جلب عدد من التذاكر الخاصة بمباراة نهائي كأس «السوبر» إلی مدينة سطيف قصد بيعها للأنصار، وفضلت أن يقتني الأنصار التذاكر مباشرة من أكشاك ملعب حملاوي بقسنطينة، صبيحة المباراة،

حيث كانت الإدارة قد حددت جلب أكثر من 5 آلاف تذكرة، قبل أن تتراجع عن ذلك، بعد أن تأكدت أن التذاكر ستكون متوفرة، بعد أن حددت إدارة الملعب طبع 28 ألف تذكرة لأنصار الفريقين وأنصار الفريق المستضيف.

والد بن خدة يقاضي إدارة جمعية وهران بتهمة التزوير

أودع والد الشاب بن خدة الذي يلعب لفئة الأشبال، والذي كان محل احترازات ضده من إدارة العلمة على أساس حيازته على إجازتين، شكوى ضد إدارة جمعية وهران بتهمة التزوير، بعد أن أقدمت على وضع شهادة مزورة لوثيقة تسريح الأب زائد شهادة طبية بخضوعه لفحوصات القلب مزورة،

وذلك من أجل طلب تأهيل اللاعب الشاب واستخراج إجازة للاعب على أساس توقيعه لأشبال جمعية وهران، وطالب الوالد بتحقيق الخبرة على التوقيعات على هذه الوثائق، ومع هذه الشكوى قد تؤجل الرابطة الفصل في احترازات إدارة مولودية العلمة ضد الشاب بن خدة إلی غاية صدور الحكم القضائي. وحسب مصادر مطلعة، فقد دخل رئيس جمعية وهران في مفاوضات مع والد اللاعب وتبرأ من القضية.

ماضوي يرسّم إبعاد آيت واعمر عن التشكيلة الأساسية وناجي يؤكد

برهنت مواجهة الجولة الفارطة أمام مولودية وهران على عدم اقتناع المدرب ماضوي بأحقية حمزة آيت واعمر بمكانة أساسية، بعد أن وضعه في الاحتياط، قبل إقحامه مع بداية المرحلة الثانية، في رسالة واضحة إلی اللاعب بأنه لم يعد ضمن حسابات التشكيلة الأساسية، خاصة مع اللياقة العالية التي يظهر بها الشاب عيبود، وفي المقابل أظهر العائد إلی المنافسة المهاجم ناجي مستوى جيدا، خلال 20 دقيقة التي شارك فيها، خاصة حسن تموقعه في الهجوم، مما جعله محل رضا المدرب ماضوي.

حمّار يدافع عن خيار الحارس زغبة ويرفع معنوياته

دافع الرئيس حمّار، مباشرة بعد نهاية المباراة، عن خيار الحارس زغبة، وتأكيد صحة قرار الإدارة عندما انتدبته، وأن الأداء الذي قدمه أمام مولودية وهران كان ردا قويا على الذين شككوا في قدراته، عقب الخطأ الذي ارتكبه أمام شباب قسنطينة، مؤكدا أن الحارس زغبة يملك إمكانات كبيرة وأن فريقه يعول عليه كثيرا لتحقيق الأهداف المسطرة .

.. ويواسي المدافع السابق برناوي في فقدان والدته

تنقل الرئيس، حسان حمّار، مباشرة بعد عودته من وهران إلى جانب أعضاء الإدارة الحالية والسابقة واللاعبين القدامى وأعداد من الأنصار، منتصف يوم البارحة، إلى مسكن المدافع المحوري لمواسم الثمانينات، عمار برناوي، من أجل تقديم التعازي ومواساته في مصابه الجلل إثر وفاة والدته، والوقوف إلی جانبه وحضور مراسيم جنازة الفقيدة. تجدر الإشارة إلی أن المدافع برناوي يحظى باحترام وتقدير كامل أسرة الفريق، ومكانة خاصة لدى الرئيس حمّار.

بدران يواصل التدرب علی انفراد

لم يتوقف المدافع المحوري الدولي، بدران، عن التدرب على انفراد، خلال فترة تواجد التعداد في وهران، يومي الخميس والجمعة، حيث فضل المدافع المحوري تعويض عدم مشاركته بإجراء حصص تدريبية حفاظا علی لياقته، خاصة أن الطاقم الفتي يعول عليه تحسبا لمواجهة نهائي «السوبر»، أمسية الأربعاء أمام شباب بلوزداد.