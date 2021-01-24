التحقيق مع سلال وعبد القادر واعلي في قضية الاخوة كونيناف
مثل اليوم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال مع وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر والي للتحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.
وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن سلال وعبد القادر والي تم التحقيق معهم في الموضوع في قضية كوكنياف، أين تم جلب أحد الاخوة كونيناف للتحقيق معه في ذات القضية.
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