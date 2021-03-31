الترخيص بأداء صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى، أنه سيتم فتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان اللجنة، فإن المساجد السالفة الذكر ستفتح، للنساء لأداء صلاة التروايح في شهر رمضان المبارك، باستثناء الحوامل والمرضعات منهن.

وأشار المصدر نفسه، أنه لا يسمح للمصليات باصطحاب الأطفال إلى المساجد .

هذا وحدّد وقت فتح المساجد لأداء صلاة التروايح بـ 15 دقيقة قبل رفع أذان صلاة العشاء، على أن تغلق أبوابها 15 دقيقة بعد الفراغ من الصلاة، وفق ذات البيان.

كما ستؤدى صلاة التراويح بحزب واحد من القرآن الكريم، على أن لا تتجاوز مدة أداؤها نصف الساعة.

أما فيما يخص بيوت الوضوء، فستبقى مغلقة في جميع المساجد.

في حين سيستمرّ تعليق النشاطات المسجدية الأخرى على غرار درس الجمعة والدروس التي تسبق صلاة التراويح.