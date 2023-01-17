الترخيص باستيراد الدجاج الولود لاستقرار أسعار البيض

رخصت الحكومة للمتعاملين المختصين في إنتاج مادة البيض، باستيراد الدجاج الولود من الخارج بنسبة ستين من المائة لتغطية حجم الاستهلاك الوطني، بعدما سجلت انخفاضا في وفرة هذا النوع من الثروة الحيوانية وانعكاساته السلبية المباشرة على الأسعار وعلى القدرة الشرائية.

توج اللقاء الذي جمع صبيحة اليوم الثلاثاء، مدير الإنتاج الفلاحي بمهنيي المجلس الوطني لإنتاج اللحوم البيضاء وتربية الدواجن بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بإعادة تفعيل دفتر الشروط القاضي باستيراد الدجاج الولود من الخارج.

وتدارك العجز المسجل بنسبة ستين من المائة من أجل تغطية الاحتياجات الوطنية، والعمل على رفع حجم الإنتاج الوطني لمادة البيض التي عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا.

وقال عبد الرزاق عبد اللاوي في تصريح خص به “النهار أونلاين”، بصفته عضوا في المجلس حضر أشغال اللقاء، بأن الوزارة وافقت على مقترحنا الرامي إلى تفعيل دفتر الشروط والسماح باستيراد الدجاج الولود من الخارج لاحقا من أجل العمل على استقرار السوق الوطنية التي عرفت التهابا في أسعار مادة البيض وصلت إلى ثلاثة وعشرين دينار للحبة الواحد، وسط دعوة إلى مقاطعة استهلاك المنتوج، حيث أرجع محدثنا أسباب ارتفاع الأسعار إلى عامل العرض والطلب وإلى أن الأزمة التي تعرفها السوق حاليا هي عالمية وليست جزائرية فقط بسبب أنفلونزا الطيور الذي ضرب العديد من دول العالم وتسبب في نفوق الدجاج الولود “حتى فرنسا ودول الجوار يعيشون نفس الوضغ”، قبل أن يشير إلى أن الوضع هذا سيستمر لعدة شهور.

والتمس مدير الإنتاج الفلاحي، خلال أشغال الاجتماع، من المهنيين إمكانية اللجوء إلى تخفيض أسعار مادة البيض إلا أن مطلبه –حسب محدثنا- قوبل بالرفض مبررين موقفهم بقانون العرض والطلب.