التسجيلات لإمتحان البيام والباك.. إيداع الملف وتسديد الحقوق إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024.

ووتلعم الوزارة في بيان لها أن فترة التسجيلات لإمتحاني البيام والباك دورة 2024 ستنطلق يوم 21 نوفمبر على الساعة 08 سا صباحا. وتمتد إلى غاية يوم الخميس21 ديسمبر 2023، منتصف الليل.

التسجيل

وقررت الوزارة في هذه الدورة إعتماد سياسة الكل الرقمي صفر ورق التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين. والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات المسابقات.

كما ستُعتمد حصريا تقنية الدفع الالكتروني في تسديد حقوق التسجيل، ويتم ذلك على النحو الآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

تُجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين.

بالنسبة للمترشحين الأحرار:

تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحاناتوالمسابقات التاليين:

بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

بالنسبة لامتحان شهــادة البـكـالـوريـا: https://bac.onec.dz

وللإشارة تُنشأ حسابات شخصية لكل مترشح تُستعملفي دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج كالآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين،يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، يمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياءhttps://awlya.education.gov.dzأو عن طريق إدارة المؤسسةالتعليمية.

يتكفّل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).

الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل:

يتم دفع حقوق التسجيل ابتداء من هذه الدورة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائروباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور). بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين: عن طريق الرابط https://epay.education.gov.dz،

بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dz حسب الحالة.