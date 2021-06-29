التسجيلات الجامعية: الإبقاء على إجراء التوجيه بالإعتماد على الحد أدنى وأقصى للرغبات لحاملي البكالوريا

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء على المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا.

وحسب ذات الوزارة المنشور يعتمد على الرقمنة في مختلف مراحل التسجيل الاولي وتفعيل الية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل.

كما تم تعديل الشروط البيداغوجية الإضافية للقبول في التسجيل بإعتماد المعدل الموزون المحسوب بين معدل البكالوريا. وعلامات المواد الأساسية في الشعبة

وأضاف البيان أن الوزارة أبقت على إجراء التوجيه بإعتماد حد أدنى للرغبات يقدر بـ 6 خيارات وحد أقصى يقدر بـ 10 خيارات