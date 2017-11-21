“التشامبينزليغ”: الريال لاستعادة نغمة الإنتصار ونابولي تؤمن بمواصلة المشوار

ستشهد مباريات الجولة الخامسة لمنافسة دوري أبطال أوروبا سهرة اليوم، مباريات مثيرة، منها من سيحسم أمر تأهله للدور الثاني ومنها من سيبقي على أمل التأهل إلى غاية الجولة الأخيرة.

ريال مدريد لإستعادة نغمة الإنتصار

سيخوض ريال مدريد مباراة تبدو سهلة على الورق ضد ابويل القبرصي، والفوز فيها يعني التأهل بصفة رسمية للدور الثاني من هذه المنافسة.

في نفس السياق، ستكون كل الأنظار موجهة صوب النجم البرتغالي رونالدو الصائم عن التسجيل منذ فترة.

من جهة أخرى سيكون نادي بروسيا دورتموند أمام حتمية الفوز ضد توتنهام من أجل حسم أمر المركز الثالث المؤهل للأوروبا ليغ.

نابولي في مواجهة شختار .. وأبناء الجنوب يؤمنون بمواصلة المشوار

ثلاث نقاط فقط حققها نادي نابولي في أربع جولات من منافسة دوري أبطال أوروبا وهو مطالب بتحقيق الفوز ضد شختار من أجل الإبقاء على حظوظه من أجل التأهل للدور الثاني.

في نفس السياق، سيسعى مانشستر سيتي لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم حينما يستضيف فينورد روتيردام في مباراة تبدو سهلة لكتيبة غوارديولا.

مباراة معقدة للريدز وأبناء الأندلس

ستكون مباراة إشبيلية ضد ليفربول أحد أبرز مباريات الجولة الخامسة من هذه المنافسة، فالرائد ليفربول صاحب الـ 8 نقاط يحل ضيفا على الوصيف إشبيلية صاحب الـ 7 نقاط و كل شيء وارد.

في حين سبارتاك موسكو صاحب الـ 5 نقاط قد يكون الفائز الأكبر في هذه المجموعة في حالة فوزه سهرة اليوم ضد ماريبور متذيل الترتيب.

بورتو للثأر من بشكتاش وموناكو تتمسك بالأمل

مواجهة ستكون مثيرة في الأراضي التركية، حينما يحل نادي بورتو ضيفا ثقيلا على بشكتاش وعينه على تحقيق الإنتصار والثأر من مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة رفقاء براهيمي بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد.

من جهة أخرى، يتمسك نادي موناكو ببصيص الأمل حينما يواجه لايبزيغ ففوزه في مباراة اليوم مع خسارة بورتو سيجعل الجولة الأخيرة نهائي مصغر بين موناكو و بورتو.