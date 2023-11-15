التصعيد متواصل.. المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الإحتلال وتحقق إصابات مباشرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وفي بيان اخرـ اليوم، أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

بالإضافة الى قصف تجمعا لقوة مشاة في جيش الاحتلال الصهيوني غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهم إصابات مباشرة. ‏

وتواصل تصعيد حزب الله، حيث قام مقاتليه عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم، بإستهداف آلية صهيونية في ‏مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

هجمات حزب الله مستمرة وتشعل “جبهة الشمال”

كما هاجم حزب الله، موقع حدب يارون بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة. عند الساعة 03.25 من بعد ظهر اليوم وموقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏