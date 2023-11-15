التصعيد متواصل.. المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الإحتلال وتحقق إصابات مباشرة
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان اخرـ اليوم، أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
بالإضافة الى قصف تجمعا لقوة مشاة في جيش الاحتلال الصهيوني غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهم إصابات مباشرة.
وتواصل تصعيد حزب الله، حيث قام مقاتليه عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم، بإستهداف آلية صهيونية في مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
هجمات حزب الله مستمرة وتشعل “جبهة الشمال”
كما هاجم حزب الله، موقع حدب يارون بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه إصابات مباشرة. عند الساعة 03.25 من بعد ظهر اليوم وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.