التصويت على قانون الإعلام وقائمة الأعياد الرسمية والتقاعد غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله يوم غدا الثلاثاء، بجلسة عامة تخصص الفترة الصباحية منها. للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

كما سيتم التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963. الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403. الموافق 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.

وأما الفترة المسائية، فستخصص لمناقشة مشروعي قانونين. الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.