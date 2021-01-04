التعديل الدستوري يصدر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء أوّل نوفمبر 2020.

وأعلن المجلس الدستوري بتاريخ 12 نوفمبر 2020 عن النتائج النهائية لإستفتاء تعديل الدستور التي جاءت كمايلي:

الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320.

العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج :24.466.618.

الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481.

العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551.

نسبة المشاركة:23,84 بالمائة.

الاوراق الملغاة : 637.308.

عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239.

المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمئة.

المصوتون بـ لا :1.668.148 أي بنسبة 33,20 بالمئة.

هذا ووقع الخميس الماضي الرئيس تبون على قانون المالية 2021 بحضور كل من الوزير الأول جراد وكذ الفريق شنقريحة.

وعقب إصدار التعديل الدستوري، في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ.

ولمعرفة مضمون التعديل الدستوري إضغط على الرابط : A2020082