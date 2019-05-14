التعرف على هوية الارهابي المقضي عليه في تيزي وزو

تم اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية الارهابي الذي تم القضاء عليه بأعكوران بعزازقة بتيزي وزو حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .
و حسب البيان ، يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير “زريفي فاروق” المدعو “عادل أبو هشام” الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.
تم اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية الارهابي الذي تم القضاء عليه بأعكوران بعزازقة بتيزي وزو حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .
و حسب البيان ، يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير “زريفي فاروق” المدعو “عادل أبو هشام” الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.
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