التعرف على هوية الارهابي المقضي عليه في تيزي وزو

أخبار الجزائر
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التعرف على هوية الارهابي المقضي عليه في تيزي وزو
بقلم شهرزاد مزياني

تم اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية الارهابي الذي تم القضاء عليه بأعكوران بعزازقة بتيزي وزو حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

و حسب البيان ، يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير “زريفي فاروق” المدعو “عادل أبو هشام” الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.


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