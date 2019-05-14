التعرف على هوية الارهابي المقضي عليه في تيزي وزو

تم اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية الارهابي الذي تم القضاء عليه بأعكوران بعزازقة بتيزي وزو حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و حسب البيان ، يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير “زريفي فاروق” المدعو “عادل أبو هشام” الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.