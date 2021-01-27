التلفزة الوطنية التونسية تأكد وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج

أعلنت التلفزة الوطنية التونسية نقلا عن مصدر برئاسة الجمهورية وصول ظرف مشبوه فارغ الى القصر الرئاسي بقرطاج.

أكدت إذاعة موزاييك التونسية خبر العثور ظرف بريدي مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج وإحتواءه على مادة سامة.

وأضافت ذات المصادر ان الظرفاكن خالبيا من أي وثيقة، كما أن الظرف لم يصل إلى الرئيس بل فتحه الاعوان.

ليتم بعد ذلك فتحق تحليل حول مصدر الظرف وعرضه على المخبر لتحليل المادة الموجودة بداخله.

وأفادت إذاعة موزاييك أن شقيق الرئيس يطمئن التونسيون على صحة أخيه عبر صفحته على الفيسوك” الرئيس بخير وعافية والحمد لله”.

هذا وتعرض اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة سامة0

ولحد الان الرئاسة التونسية لم تصدر أن بيان أوتصريح يخصوص هذه القضية.