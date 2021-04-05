التلقيح ضد كورونا إجباري لأداء مناسك العمرة خلال رمضان

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الإثني يبانا بخصوص اداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب وأس فقد إتخذت وزارة الحج والعمرة إجراءات إحترازية ووقائية لمواجهة جائحة كورونا والحد من إنشارها نذكر منها:

حد المملكة تاريخ الأول من رمضان لمنح تراخيص أداء مناسك العمرة والصلاوة بالمسجد الحرام وكذا زيارة المسجد النبوي.

منح التراخيص لمتلقي لقاحات ضد كورونا أوالمصابين المتعافين وهذا حسب تصنيف خاص وبحسب نظام إلكتروني للحجز.

وضع تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا” لحجز تصاريح أداء العمرة الصلاة وكذا الزيارة.

عرض والتحقق من صلاحيات التراخيص عبر تطبيق “توكلنا”

وأكد الوزارة في بيانها أن هذه الغجراءات الغرض من الحفاظ على سلامة المعتمرين خلال الشهر الفضيل.