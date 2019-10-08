التماس عامين حبسا نافذا للجمركي مصور  المشاهير بمطار هواري بومدين .

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أمس،توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرها 200 ألف دج .

ضد المتهم غير الموقوف جمركي بمطار هواري بومدين المدعو “م.أيوب نصر الدين” بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص .

والتقاط صور بدون إذن صاحبها،فيما التمس عقوبة 3 سوات حبسا في حق متورط ثاني موجود في حالة فرار خارج الجزائر.

فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

اعترف المتهم غير الموقوف “م.أيوب نصر الدين” الجمركي السابق بالمطار الدولي هواري بومدين.

خلال جلسة محاكمته، أمس، أمام هيئة محكمة الدار البيضاء بما نسب إليه من جرم.

مبررا أفعاله بحسن النية في قيامه بتصوير ضحاياه بالمطار خلال تأدية مهامه كعون جمركي.

معلقا في تصريحاته أنه كان يقوم بالتقاط صور بداخل المطار بغرض وضع صورهم بصفحة خاصة بالمشاهير لجلب أكبر عدد من المعجبين.

نافيا إلحاق الضرر بهم، غير أن وكيل الجمهورية تدخل خلال تصريحاته مذكرا إياه بأن الوقائع في غاية الخطورة.

والتقاط صور في أماكن من دون إذن أصحابها يعد تعديا على حياتهم الخاصة.

حتى ولو كان في مكان عمومي،وما قام به من خلال تصوير زوجين خلسة لا يقبله عاقل ولا يتسامح معه القانون.

من جهته، دفاع الضحية خلال مرافعته أكد أن المتهم اعترف منذ الوهلة الأولى بالفعل الإجرامي الذي قام به.

ولازال يعترف إلى غاية محاكمته أنه التقط صورا للضحية.

وهو مواطن وزوجته خلال إحدى السفريات خلسة، والأخطر من هذا أرسلها إلى موقع تحريضي أوروبي معروف بالابتزار من أجل نشرها.

ملتمسا من المحكمة تعويضا قدره 1 مليون دج في حق كل ضحية جبرا للأضرار اللاحقة.