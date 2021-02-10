التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لحديقة الحامة وموظفين آخرين

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المدير السابق لحديقة الحامة الى جانب 5 موظفين.

و بالرجوع الى تفاصيل القضية التي تم اعادة فتحها من جديد بعد إستكمال الخبرة القضائية حيث سبق و ان تم إدانة المتهمين بعقوبة سالبة للحرية وهي 4 سنوات حبس نافذ.

و كشفت التحقيقات وفاة حيوانات نادرة جلبت من إفريقيا وأستراليا وسرقة طيور نادرة، إلى جانب إتلاف أزهار وأشجار نادرة وصفقة كراء سيارات.

كما تم كشف منح صفقة لجلب الأعلاف لتاجر متخصص في الخضر، إلى جانب تضخيم الفواتير وإعادة بيع تذاكر الزبائن .

وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة اليوم القضية انطلقت سنة 2013 بعد اكتشاف تجاوزات بالجملة في حديقة التجار بالحامة.

وتورط في القضية المدير السابق للحديقة الذي منح مناقصة بقيمة 160 مليون سنتيم لتاجر من اجل تأمين الأعلاف رغم أن هذا الاخير يعد تاجر خاص بالخضر.

وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة ان التحقيق إلى اكتشاف موت طيور وأسد استورد من بلد إفريقي وكنغر من أستراليا بسبب الإهمال.

كما تبين أن التعويضات لم تودع في رصيد الحديقة، إلى جانب إتلاف أشجار نادرة فاقت قيمتها الملايير والأكثر من ذلك وجود تلاعبات مست تذاكر الزوار .

و بعدمثول المدير العام السابق لحديقة التجارب بالحامة امام هيئة المحكمة انكر التهم الموجهة إليه ، و نفى كل التلاعبات التي تتعلق بجرم المشاركة في الاختلاس و تبديد اموال عمومية.

اما بخصوص الأشجار النادرة، فأكد المتهم أنها في الأساس كانت ميتة.

و بعد إستجواب المتهمة الثانية وهي المكلفة بالوسائل العامة فصرحت أنها اتفقت مع وكالة كراء السيارات وأتمت إجراءات تسديد أتعابه وقد حررت فاتورتين للتأكد.

أما المتهم الثالث وهو المكلف بالوسائل العامة السابق الذي صرح أنه تعرض للتحويل من منصبه الرسمي بعدما رفض طلب المدير المتهم في قضية الحال.

بعد استجواب عونا الحراسة بحديقة الحيوانات انكرا تورطهم في عملية التلاعب بتذاكر المواطنين والزبائن .

فيما التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر اعلاه و قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم الى غاية الاسبوع المقبل .