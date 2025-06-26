التماس 7 سنوات حبسا نافذا للمتهم محمد الأمين بلغيث

التمست محكمة دار البيضاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 700 ألف دج في حق المتهم الموقوف محمد الأمين بلغيث.

المتهم تابعته نيابة الجمهورية بجنحة نشر خطاب الكراهية. والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال إلى جنحة الترويج عمدا. بأي وسيلة كانت لأخبار أو أنباء مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالنظام العام وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن.

وتأتي المتابعة الجزائية في حق المتهم الامين بلغيث، عقب تصريحاته المثيرة للجدل. في حوار متلفز بثه تلفيزيون “سكاي نيوز عربية ” شهر ماي الفارط. والذي تضمن إساءة مباشرة للهوية الوطنية. وتشكيك في ثوابت الأمة الجزائرية.

وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من إطلاقها حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، مما وضع “محمد أمين بلغيث ” في موقع المتهم. الوكيل القضائي للخزينة العمومية أعلن تأسيسه في القضية مع حفظ الحقوق.