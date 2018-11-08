بالصور.. التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية والتحكم فيها

تم اليوم الخميس التنصيب الرسمي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أنشطة تثمين أملاك الجماعات المحلية والتحكم فيها.

وحسب بيان وزارة الداخلية فقد أشرف اليوم الأمين العام للوزارة صلاح دحمون على مراسيم التنصيب الرسمي للجنة

وأضاف البيان أن اللجنة أنشأت بقرار من وزير الداخلية وتهدف لوضع إسترتيجية جديدة .في إطار النظرة الجديدة لدورها الاقتصادي.

تتكون هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين ومحليين مكلفين بتحديد الصعوبات والعراقيل التي تعرفها الجماعات المحلية في مجال تسييرممتلكاتها والمحافظة عليها.

إضافة إلى اقتراح حلول عملية لرفعها، فضلا عن مرافقة البلديات في نشر الممارسات الحسنة وتبادل الخبرات على مستوى التراب الوطني.