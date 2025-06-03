التوقيع على إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر ورواندا

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة رئيس رواندا، مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الثنائي.

وتم التوقيع اتفاقية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومذكرة تفاهم في ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال ترقية الاستثمار، واتـفاق في مجال الاتصـال.

فيما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني، واتفاق في مجال الفلاحة وتربية الماشية، واتفاق في مجال التعليم العالي وتطوير الابتكار.

وتم توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي لفترة 2026-2029، واتفاق حول خدمات النقل الجوي. واتفاق حول التعاون الفضائي في مجال التجاري والمدني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشرطة، واتفاق إعفاء من التأشيـــرة لحاملي جواز سفر دبلوماسي وجواز مهمة.