التوقيع على إتفاقية لمكافحة الجراد الصحراوي

أشرف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية ASAL وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية (CLCPRO).

وحسب بيان للوزارة، تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئة في مجال الرصد والاستكشاف، والوقاية ضد آفة الجراد الصحراوي.

وأمضى على الإتفاقية، المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، بحضور ممثلي هيئات الأمم المتحدة في الجزائر.

كما تهدف هذه الشراكة إلى تحديث أدوات الرصد والإنذار المبكر للجراد الصحراوي. من خلال دمج صور الأقمار الصناعية للوكالة الفضائية الجزائرية والبيانات الأخرى المتوفرة.

لتمكين الهيئة ودول الأعضاء فيها من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الظروف البيئية. التي تساعد على تكاثر مجموعات الجراد، وبالتالي القيام بمراقبة مناطق تكاثر هذه الحشرة العابرة للحدود.

بالإضافة إلى مرافقة الهيئة في عمليات الرصد والاستكشاف، تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية أيضا بتدريب الخبراء على استخدام المعلومات المتحصل عليها عبر تقنيات الأقمار الصناعية.