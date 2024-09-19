وقعت الجزائر، اليوم الخميس، على 3 وثائق مهمة في إطار إنجاز المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف. بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” للتجارة والاستثمار.

ويسمح هذا التوقيع بإمضاء عقد الشراكة بين كل من الشركة القطرية “بلدنا” للتجارة والاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار.

كما تسمح هذه الوثيقة بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، من أجل إدماج حليب الأطفال الرُضع ضمن المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف.

أشرف اليوم ، كل من وزير المالية لعزيز فايد، ووزير الصناعة علي عون وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، على التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة مع الشركة القطرية “بلدنا”.