التونة.. الجزائر تنتهي من صيد كامل حصتها

وحسب بيان ديوان وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، فقد تم اصطياد هذه الحصة المقدرة ب 1650 طن من طرف 23 سفينة حاملة للراية الوطنية، مضيفا أن حملة صيد سمك التونة الحمراء الحية كانت قد انتهت في 2 جويلية الفارط.

تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2020 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) والمقدرة بـ 1650 طن.

وذكر ذات المصدر أن حملة الصيد البحري كانت قد انطلقت في 26 جوان الفارط لتنتهي في 1 جويلية 2020 غير أن الظروف المناخية التي عرفتها منطقة الصيد، والتي تنحصر في المياه الدولية بين تونس و إيطاليا و مالطا أدت إلى تمديد فترة الصيد لعشرة أيام إضافية بعد موافقة اللجنة الدولية (إيكات)، وهو ما سمح للسفن الجزائرية بصيد كل حصتها قبل انتهاء الآجال المحددة.

“وقد شرعت السفن في رحلة العودة إلى أرض الوطن في ظروف عادية، خاصة أن حملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة نظمت في ظرف صحي خاص (كوفيد-19)، مما تطلب التنسيق مع وزارة الصحة و كذا الولاة المعنيين لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة قبل مغادرة السفن وعند عودتها”، يبرز ذات المصدر.