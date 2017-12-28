التوانسة يتهمون جابو بإستفزازهم!

إتهمت وسائل الإعلام التونسية، الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو بإستفزاز النجم الساحلي وجماهيره، بعد رفضه فكرة التواجد مع هذا الفريق.

وإستند الجيران في هجومهم على “مموش” بتصريحات نُسبت إليه، الأربعاء، على مُستوى صفحة “غير رسمية” من موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وجاء في الكلام الذي نُسب لليساري الساحر بأنه لن يلعب سوى لوفاق سطيف في الجزائر ومع النادي الإفريقي في تونس.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني خلال مونديال 2014 جدد عقده مع “نسور الهضاب” الى سنة 2019، مُقابل راتب وُصف بالخيالي.