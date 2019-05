“التويتر” و “الأنستغرام” يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

حيث ستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات، حسب ما نقله موقع سبوتنيك بالعربي.

علما أن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، الإنجليزية، الإسبانية، التركية، الهندية، البنغالية، والبهاسا.

وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاغ لكلمة رمضان أو رمضان كريم أو رمضان مبارك، بجانب الوسم المكتوب، سيظهر رمز تعبيري لمسجد وهلال.

كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت تويتر إن التغريدات المتعلقة في رمضان، وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 مليون تغريدة.

إرتكزت معظمها في دول: السعودية، إندونيسيا، ماليزيا، مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

Twitter Unveils the Official List of Ramadan Hashtags and Emojis https://t.co/dnC5lxVO0y via @shaanhaider

— Bea's Book Nook (@BeasBookNook) May 5, 2019