“التويتر” و “الأنستغرام” يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

أعلنت شبكتا التواصل الاجتماعي “تويتر” و”أنستغرام”، إطلاقهما مفاجأة جديدة خاصة بالمستخدمين المسلمين من حول العالم، احتفالا بشهر رمضان.

حيث ستركز التحديثات الجديدة على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات، حسب ما نقله موقع سبوتنيك بالعربي.

علما أن التطبيقين أطلقا تلك التحديثات بـ7 لغات، وهي العربية، الإنجليزية، الإسبانية، التركية، الهندية، البنغالية، والبهاسا.

وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاغ لكلمة رمضان أو رمضان كريم أو رمضان مبارك، بجانب الوسم المكتوب، سيظهر رمز تعبيري لمسجد وهلال.

كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت تويتر إن التغريدات المتعلقة في رمضان، وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 مليون تغريدة.

بمناسبة حلول الشهر الفضيل نتمنى #رمضان_مبارك لجميع المسلمين. نستعرض تالياً كيف غرّد الجميع حول العالم عن شهر #رمضان حتى الآن.https://t.co/Me3q2mPKZ8 pic.twitter.com/SwRQa6prHk — Twitter MENA (@TwitterMENA) May 5, 2019

إرتكزت معظمها في دول: السعودية، إندونيسيا، ماليزيا، مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

Twitter Unveils the Official List of Ramadan Hashtags and Emojis https://t.co/dnC5lxVO0y via @shaanhaider — Bea's Book Nook (@BeasBookNook) May 5, 2019

أما الأنستغرام فقد أطلقت بدورها “إنستا الخير”، وهي مبادرة رمضانية للمشاركة في أفعال الخير ونشرها.

إلى جانب فلتر جديد للصور تحت اسم “فانوس” لمشاركة تحضيرات شهر رمضان، والذي كان عبارة عن ظلال وأشكال لهلال رمضان مستوحاة من الزخارف الإسلامية.