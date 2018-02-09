وضعية شبكة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية مع إستمرار تساقط الثلوج

شهدت المناطق الشمالية للوطن اليوم الجمعة، تساقط كثيف للثلوج مما تسبب في إنغلاق العديد من الطرقات، نذكر منا:

تيزي وزو: الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة مغلق بسبب تراكم الثلوج على مستوى فج تيروردة

البويرة: طريق مغلقة بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين الأصنام وواسيف بتيزي وزو بسبب تراكم الثلوج

البويرة : الطرق الفرعية المؤدية إلى تيكجدة مغلقة بسبب تراكم الثلوج.

للإشارة حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى للبلاد التي يزيد إرتفاعها عن 800 متر.

ومن المنتظر أن سمك يتجاوز الثلوج 10 سم بولايات: جيجل، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، البيض، النعامة، تلمسان.