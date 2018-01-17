الجامعة الملكية المغربية تُهاجم “الفاف” بسلاحها

تسعى الجامعة الملكية المغربية لخطف الوافد الجديد على “نابولي”، زين الدين مشاش، مُستغلة عدم اهتمام الجزائر بخدماته في الفترة الحالية.

وحسب وسائل إعلام الجيران، فإن إدارة الرئيس، لقجع ستستعمل نفس السياسة التي كانت “الفاف” تعتمد عليها في عهد، محمد روراوة.

وينوي المغاربة إقناع مُتوسط الميدان الصاعد، من خلال إغرائه بالمُشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة، مع أشبال المدرب “هيرفي رونار”.

يُذكر بأن “الفاف” مُتجاهلة كُليا لملف خريج مدرسة “تولوز”، بدليل أن الناخب الوطني، رابح ماجر، كشف عدم معرفته باللاعب أصلا.