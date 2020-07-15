الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بإعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتضمن إعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر 1945.

وبمقتضى القانون رقم 99-7 المؤرخ في 19 ذي الحجة 1419 الموافق لـ 5 أفريل 1999 والمتعلق بالمجاهد و الشهيد لا سيما المادة منه 61.

وبموجب المرسوم التنفيدي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتم اعتـماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي سنة 1945 في حق الشعب الجزائري.

وينص المرسوم على مايلي:

المادة الاولى: يهدف هذا القانون إلى اعتـماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي سنة 1945 في حق الشعب الجزائري.

المادة 2: يتــم إحياء هذا اليوم مـن كل سنــة عبر كاملة التراب الوطني وعلى مسـتوى ممثلياتنا الدبلوماسية فيالخارج، تكريما وتمجيدا لضحايا هذه المجازر ومواقفهم البطولية في سبيل الحرية والاستقلال.

المادة 3: يحتفى بهذا اليوم من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية تخليدا لهذه الذكرى العظيمة للحفاظ على ذاكرة الأمة وضمان تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة، قصد تمتين صلتهم بالوطن وبتاريخه المجيد.