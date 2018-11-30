الجريدة الرسمية: صدور مرسوم رئاسي متعلق بإتفاقية علاج الجزائريين في فرنسا

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا بشأن الضمان الاجتماعي.

البروتوكول مؤرخة في أول أكتوبر 1980، يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة.

الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤَمّنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر.

الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016.

ويطبق هذا البروتوكول على الرعايا الجزائريين، المؤمّنين الاجتماعيين المنتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق.

هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين المعزوين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين.