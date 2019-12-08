الجريمة المنظمة.. توقيف 40 شخصاً في تمنراست وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 40 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، حجزت ذات المصالح 12 مولد كهربائي و10 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و17 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة أخرى للجيش، تاجري مخدرات بوهران، وضبطت شاحنة و3480 قرص مهلوس.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، 5 أشخاص بكل من باتنة وأم البواقي، وجد بحوزتهم بندقيتي صيد بدون وثائق.

بالإضافة إلى 735 خرطوشة و5 كيلوغرامات من المواد المستعملة في تعبئة الخراطيش، ومعدات أخرى مختلفة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ42 شخصا بكل من عنابة وسكيكدة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بكل من بشار وعين قزام.