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الجزائريون أول من أسس للسلفيىة الصحيحة

الوطني
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الجزائريون أول من أسس للسلفيىة الصحيحة
بقلم موسى.ب

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، إن الجزائر لا حاجة لها بفكر المدخلي في مرجعيتها الدينية.

وأكد قسوم في اتصال مع “النهار أونلاين” بأنه على الشباب أن يعلموا أن الإلتزام بعلم بن باديس ورسالته سيغني عن كل الأفكار الدخيلة.

كما أوضح رئيس جمعية العلماء المسلمين بأن المقترحات التي سيقدمها في النقاشات العلمية حول المرجعية الدينية، ستصب في الحفاظ على سلفية الجزائريين.

حيث قال قسوم بأن الجزائريون هم أول من أسس للسلفية الصحيحة، وعلى الشباب أن يعلم أول المعنى الحقيقي للفظ السلفية.


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