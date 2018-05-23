استهلك الجزائريون قرابة الـ 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه، و20 ألف طن من اللحوم منذ بداية شهر رمضان.

حسبما أعلنت عنه الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منه.

وأعلنت الجمعية أن الأسواق لم تعرف أي ندرة ولا نقصا خلال الأسبوع الأول من رمضان.

كما أشارت الجمعية أن الأسواق شهدت ارتفاعا محسوسا للأسعار خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

وارجعت الجمعية إرتفاع الأسعار إلى الضغط الكبير للأسواق وارتفاع الطلب، كما ربطت الإرتفاع أيضا بالإضطرابات الجوية.

وقال تقرير الجمعية أن الأسواق تشهد إنخفاضا تدريجيا في أسعار الخضر والفواكه بداية من الأسوع الثاني.

حيث يترواح معدل الإنخفاض بين 30 و20 دينار في الكيلوغرام، والذي قد يصل إلى 50 بالمائة خلال الأسبوع الثاني.