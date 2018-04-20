الجزائريون يفطرون على لحوم بقر فرنسية في رمضان !!

يثار الجدل في الجزائر حول تسويق 900 طن من اللحوم الحمراء قادمة من فرنسا، وهل ستخضع عملية الذبح لمعايير الشريعة الإسلامية؟!

وحسب بعثة من منتجي لحوم البقر الفرنسيين، التي حلت بالجزائر وتمكن البعض منهم من الظفر بصفقات لتزويد السوق الجزائرية بمنتجاتهم.

فإن مسجد بارس هو من سيسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المذابح الفرنسية.

ومن ناحية رأي الشرع في ذلك، كشف إمام مسجد الرجاء ببولوغين أنّ :” بإمكاننا أن نستغني عن اللحم ونكتفي بالخضروات”.

مضيفا:” طالما أن هذه البلدان في مثل هذه المذابح تذبح فيها غير الذبيحة المشروعة مثل الخنازير، علينا أن نختار البلدان الإسلامية”.

مشيرا إلى أن إمكانية اختلاط دم لحم الجيفة بدم لحم الحلال كبيرة جدا، في المذابح المشتركة.