كرم الباحث الجزائري البروفيسور الياس العلوي من قبل المجلس الاوروبي للبحث الذي منحه الجائزة المرموقة “أدفانسد اي. آر.سي غرانت”،

عن مشروع بيوجوس اعترافا له بمرتبته كرائد في مجال البحث في مجال التعزيز البيولوجي للمنشآت.

ويقوم مشروع بيوجوس بتطوير استعمال مسارات بيولوجية في المجال الجيو تقني من اجل تعزيز متانة المنشآت.

كما أن الابتكارات التي تم تطويرها في اطار هذا المشروع هي بصدد احداث “ثورة” في مجال تكنولوجيا تعزيز الارضيات،

وتقديم جواب مستديم حول حماية المنشآت امام الظواهر الطبيعية على غرار الزلازل وانزلاقات الارضية او حتى ظاهرة انجراف التربة.

ويمكن لهذه الأنظمة عند استعمالها على نطاق واسع ان تعطي حلولا لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مجال البناء والمساهمة بشكل مباشر في مكافحة الاحتباس الحراري.

للتذكير ان هذه الجائزة ذات قيمة مالية تقدر ب 2,5 مليون اورو.

وينحدر البروفيسور الياس العلوي من مدينة تقرت وهو يشرف على مخبر ميكانيك الارض بالمدرسة الفدرالية متعددة التقنيات بلوزان،

وأما تكوينه الاولي فكان بالجزائر حيث تحصل في سنة 1987 على شهادة ماستر في الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية.

وتابع مشواره الجامعي بالمدرسة المركزية بباريس (فرنسا) حيث حاز في سنة 1989 على ماستر في ميكانيك الارض والمنشآت وتحصل على الدكتوراه في سنة 1993.

وبعد أن قضى بعض الوقت على مستوى مخبر ملحق بالمركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا) التحق بعدها بمخبر ميكانيك الارض بالمدرسة الفدرالية متعددة التقنيات بلوزان.

وقام بعدها بإنشاء نشرية خصصت لمعالجة اشكالياته المفضلة مع مضاعفة المحاضرات والاصدارات.

كما التحق بجامعة أمريكية وشرع في اجراء خبرات لدى صناعيين وسياسيين من صناع القرار سيما في الصين لدى العملاق النفطي سينوبيك.