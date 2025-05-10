الجزائري يستهلك حوالي 24 كلغ من السكر سنويًا.. وهذه الأمراض التي قد تهدده

حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce، من الإفراط في تناول السكر الأبيض، وكذا من الأمراض التي قد يسببها “السم الأبيض”.

وأوضحت المنظة في منشور بها عبر حسابها على الفيسبوك أن الجزائر احتلت المرتية الرابعة عالميا في استيراد السكر، بكمية تقدر بـ 2.5 مليون طن سنوياً.

وكشفت المنظمة في المنشور ذاته ان معدل استهلاك الفرد الجزائري من السكر يبلغ حوالي 24 كلغ سنوياً.

وكتبت أنه في سنة 2022 فقط، تم استهلاك 3.517 مليار لتر من المياه والمشروبات السكرية في الجزائر!

وبالرغم من أن السكر موجود طبيعياً في أطعمة كثيرة مثل الخبز، الفواكه، الحليب وبعض الخضروات، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في السكر المضاف الموجود في:

المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، الحلويات والمعجنات، المنتجات المصنعة والمعلبة.

وفي حال الإفراط في استهلاك هذه المنتجات يؤدي إلى:

السمنة، مرض السكري، أمراض القلب والشرايين، مشاكل في الكبد والأسنان

وقدمت المنظمة عدد من النصائح لتقليل استهلاك السكر منا :

اقرأ الملصقات الغذائية جيداً وتحقق من نسبة السكر في المنتجات. قلل من استهلاك المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة. اختر الفواكه الطازجة بدلاً من الحلويات الصناعية. حضّر وجباتك في المنزل لتتحكم في كمية السكر المضاف.

وتجنب شراء المنتجات التي تحتوي على “سكر مضاف”، “شراب الذرة عالي الفركتوز” أو “غلوكوز”.