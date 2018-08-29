الجزائر بلا أنترنت بدءً من الخميس.. لهذا السبب!

أعلنت مؤسسة “إتصالات الجزائر”، أن خدمة الأنترنت ستعرف إنقطاعا في 48 ولاية إبتداء من مساء الخميس، على الساعة السادسة والنصف مساءا.

وإلى غاية يوم الجمعة على السادسة صباحا، وهذا من أجل القيام بأعمال صيانة حسب بيان لإتصالات الجمعة.

وأكد نفس المسؤول أن الانقطاع في شبكة “ADSL” سيحدث على مرحلتين، الأولى من الساعة الـ18 و 30 دقيقة من يوم الخميس

إلى الساعة الواحدة صباحا من يوم الجمعة، أين سيكون هناك انقطاع على المستوى الوطني لخدمات الدفع عن طريق البطاقة الالكترونية.

فيما ستدوم المرحلة الثانية من منتصف ليلة الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا، أين ستشهد إنقطاع في تدفق الأنترنت الذي يتعلق بخدمة “ADSL”.