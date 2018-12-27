الجزائر تتوج بجائزة “مصطفى كاتب” الدولية للنقد المسرحي

توج محمد الأمين بحري بجائزة “مصطفى كاتب” الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري، عن دراسته المعنونة: سيمياء الخطاب المسرحي بين الدلالة والتواصل.

وهي دراسة لنماذج من الدورة الثانية عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف2017، مسرحية كشرودة، ما بقات هدرة والعطب، في حين حجبت اللجنة الجائزتين الثانية والثالثة.

وعوضتهما بشهادات تنويه، لكل من المشتركين: منصور علي محمد عمايرة، ومحمد كاظم هاشم شمري، محمد حسين حبيب، أحمد بيوض، و محمد بيوش.

ويأتي إعلان اللجنة المنظمة عن النتائج تزامنا وفعاليات “المهرجان الوطني للمسرح المحترف”، بالمسرح الوطني الجزائري “محيي الدين بشطارزي”، بحسب ما كشفت عنه اللجنة المنظمة في طبعتها الأولى.

فقد عرفت مشاركة عربية واسعة من : العراق،الأردن ، فلسطين، تونس، سودان وسوريا، كلها تمثلت في دراسات جاءت باللغة العربية، ما عدا واحدة بالفرنسية.

إلى أنّ شروط المشاركة كانت مفتوحة على اللّغات أخرى كالأمازيغية، الإنجليزية، وقد تولى مهمة التحكيم و تقييم الأعمال في هذه الجائزة الدكتور محمد بوكروح من الجزائر كرئيس لها.

وتعد الجائزة التي تأتي بإشراف من رئيس الجمهورية و وزارة الثقافة، إنطلاقة لمنافسة دولية تصبح تقليدا سنويا و دعوة لمختلف الباحثين و المهتمين، لمرافقة منظومة العروض المسرحية.

للإشارة، فإن فعاليات المهرجان ما تزال متواصلة بمسرح بشطارزي، في انتظار حفل الاختتام المقرر في 31 من ديسمبر الجاري.