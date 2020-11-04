الجزائر تجدد موقفها الثابت إتجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني، التأكيد على موقف الجزائر الثابت اتجاه حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وذلك وفق ما تنص عليه القرارات الدولية مستنكرا حالة الجمود لمسار التسوية الأممي إتجاه هذا الاقليم غير المتمتع بالإستقلال.

جاء هذا في كلمته أمام لجنة السياسات الخاصة لإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ميموني، أن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية لا يعتريه أي غموض وأن حل المسألة يجب أن يتم بشكل حتمي من خلال تمكين الشعب الصحراوي من التعبير الحر عن إرادته”.

وجدّد التأكيد على أن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي عبرا في فيفري الماضي عن تمسكهما بتسوية النزاع في الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية.

وتابع القول أن تجاهل هذه الحقائق “من شأنه أن يرقى إلى الخروج عن المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وأضاف ميموني، أن تجاهل هذه الحقيقة يعني “الخروج عن بنود الخطة الاممية للتسوية والتي وافق عليها طرفي النزاع والمصادق عليها من قبل مجلس الأمن”.

كما تعتبر “مخاطرة بالتوجه بعكس تيار جهود المجتمع الدولي لاستكمال إنهاء استعمار الصحراء الغربية “.

وأعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة، عن “قلق الجزائر” لانسداد العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

لافتا إلى أن “الجمود الذي ترسخت فيه الإجراءات الأمم المتحدة باتت تشكل مصدر قلق عميق” وأنه “يزعزع ثقة الطرفين في تنفيذ عملية السلام وهو ما يزيد من تفاقم التوتر في المنطقة”.

كما حذر ميموني من أن الاوضاع القائمة “تفاقم أكثر حالة الإحباط لدى شعب الصحراء الغربية”، الذي بات “صبره وأمله في أن يتمكن يوما من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على المحك”.

وأكد ميموني أن “الجزائر تأسف للوضع القائم في الصحراء الغربية كما تأسف لعدم وجود آفاق واعدة لتعيين مبعوث شخصي لـلأمين العام في الصحراء الغربية للحفاظ على ديناميات السلام والحفاظ على المكاسب المحققة حتى الآن.

وجدّد خلال مداخلته مناشدة الجزائر للأمين العام الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية.

وطالب ممثل الجزائر الأمم المتحدة “بأخذ المسألة بحزم وتحمل مسؤوليتها خاصة عن الاوضاع في هذه المنطقة غير المتمتعة بالاستقلال”.

كما دعا إلى ضرورة “خلق مناخ من الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وجبهة البوليساريو”.

وأعرب السفير ميموني على دعم الجزائر لنداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى على تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو للانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية “.

وأشار ميموني أن الأمم المتحدة “بصفتها الضامن المحايد لـممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لحقها في تقرير المصير، مدعوة اليوم لبذل المزيد من الجهد و مبادرات لإغلاق هذا الفصل المظلم في تاريخ الانسانية”.