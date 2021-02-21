التجارة الإلكترونية.. الجزائر تحتل المرتبة الرابعة افريقيا

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، إن الجزائر احتلت المرتبة الرابعة افريقيا بخصوص التجارة الإلكترونية.

وأوضح بومزار بتغريدة له، أن الجزائر تقدمت بـ29 مرتبة عالميا وفقا لآخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وانتقلت الجزائر من المرتبة 109 إلى 80 عالميا، حسب ذات التقرير الصادر من الأمم المتحدة.

وأفاد الوزير، أن هذا التحسن يرجع إلى جهود الدولة في مجال تعميم استعمال الأنترنت والإدماج المالي.

إضافة إلى تحسن ترتيب البريد الجزائري حسب الإتحاد البريدي العالمي.