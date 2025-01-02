الجزائر تُدين الهجوم المأساوي الذي نُفذ في مدينة نيو اورليانز الأمريكية

أدانت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم المأساوي الذي نُفذ في مدينة اورليانز الأمريكية.

وجسب بيان لوزاة الخارجية فقد أعربت الجزائر تضامنها الكامل مع الشعب الأمريكي الصديق.

ولقي أكثر من 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 35 آخرين، أمس الأربعاء بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس. وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من الصباح. بينما كان الحشد يحتفل برأس السنة الجديدة قد يكون عملا إرهابيا.

وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن المشتبه به الذي وصفه أحد المسؤولين الكبار في المدينة. بأنه كان “يرتدي ملابس عسكرية كاملة” توفي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت آن كيركباتريك رئيسة شرطة المدينة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أمس أن “هذا الرجل حاول دهس أكبر عدد ممكن من الناس… كان عازما على إحداث هذه المذبحة و(إحداث) ما تسبب فيه من أضرار”.