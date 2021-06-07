الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعا للشرطة في ليبيا

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الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعا للشرطة في ليبيا
بقلم خالد زوبيري

أدانت الجزائر بأشد العبارات الإعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الإثنين، موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها. وقد أدى هذا الهجوم إلى استشهاد ضابطين و إصابة 5 من عناصر الشرطة.

وجاء بيان وزارة الخارجية، “إن الجزائر تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لليبيا الشقيقة حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.”

وأضاف البيان، “وإذ تجدد الجزائر وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي الشقيق. مؤكدةً دعمها اللامشروط للسلطات الليبية في جهودها الدؤوبة من أجل اعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع البلاد.”


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