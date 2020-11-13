الجزائر تدين بشدة الإنتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات

ادانت الجزائر بشدة الإنتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار المسجل صبيحة اليوم بمنطقة الكركارات بالصحراء الغربية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد دعت الجزائر إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة.

كما دعت طرفي الصراع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة.

من جانب أخر تنتظر الجزائر على وجه الخصوص، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية القيام بمهامهما بشكل دقيق.

وذلك بدون قيود أو عقبات والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية، كما ناشدت الجزائر الأمين لعام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية.

وذلك وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق.