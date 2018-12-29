الجزائر تدين بقوة الاعتداء الارهابي بمصر

أدانت وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، “بقوة” الاعتداء الارهابي الذي استهدف امس الجمعة، حافلة سياح على طريق المريوطية بمحافظة الجيزة بمصر .

حيث أدى هذا الاعتداء الى مقتل 3 سياح فيتاميين ومرشدهم السياحي اشخاص وإصابة 11 اخرين بجروح.

وفي تصريح له أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية “بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الجمعة حافلة سياح على طريق المريوطية بمحافظة الجيزة بمصر”.

وقال نتقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر السياح وذويهمي ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر الشقيقة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية”.

واضاف المتحدث نجدد “دعمنا لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يمكنه بأي حال من الأحوال النيل من أمنها واستقرارها ووحدة شعبها.

ونؤكد على ضرورة تكاتف جهود المجموعة الدولية للعمل على القضاء على هذه الآفة المقيتة واجتثاثها من جذورها”.

للإشارة استهدف، اعتداء إرهابي حافلة سياح ببطريق المريوطية جنوب غرب القاهرة .

حيث أودى بحياة 3 سياح فيتناميين ومرشدهم السياسي فضلا عن إصابة 11 آخرين بجروح.