الجزائر ترحّل أزيد من 100 إرهابي إلى مالي

سيتم طرد 105 ارهابي مالي تم القبض عليهم و محاكمتهم و ادانتهم من طرف العدالة لارتكابهم أعمالا مرتبطة بالنشاط الارهابي.

وهؤلاء الارهابيين تم توقيفهم على مستوى خمس ولايات من جنوب الوطن هي تمنراست وأدرار وايليزي وغرداية والجزائر العاصمة.

للإشارة الإرهابيين ينتمون إلى شبكة واسعة مكلفة بتشكيل قاعدة-خلفية على التراب الجزائري للجماعات الإرهابية الناشطة بشمال مالي.

لاسيما أنصار الدين الذين كانت مهمتهم انشاء العديد من الخلايا وجعلها قاعدة-خلفية لنشاطاتهم الارهابية.

وهم محل احتجاز إداري و لا يمكن اعادتهم الى الحدود باعتبارهم أشخاص خطيرين يتعين نقلهم تحت الحراسة المشددة.

حيث سيتم ترحيلهم على متن طائرة حتى باماكو بالتشاور مع السلطات القنصلية المالية بالجزائر.

وجاء قرار الترحيل في اطار اتفاقية التعاون القضائي الجزائري-المالي.