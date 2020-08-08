الجزائر تُرسل 31 طن من المساعدات الغذائية والمعدات الطبية للشعب الصحراوي

أقلعت صباح اليوم السبت، طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي الشقيق، إنطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك باتجاه تندوف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاءت هذه العملية، في إطار مواصلة العمليات التضامنية بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل الوضعية الصحية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،

وتتمثل هذه المساعدات، في 31 طن من المواد الغذائية والمعدات الطبية، الممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وتشكل المساعدات، سانحة تجدد من خلالها الجزائر عزمها على تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين.

وتؤكد العملية أيضا على مدى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للمساهمة بفعالية في مثل هذه العمليات الإنسانية، يضيف البيان.