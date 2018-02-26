الجزائر وتركيا توقعان على 7 اتفاقات تعاون 

وقعت الجزائر و تركيا اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على سبع اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم،

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و التي تدوم 3 أيام.

وتخص هذه الاتفاقات التي وقعت بحضور الوزير الاول احمد أويحيى والرئيس التركي بالإضافة الى العديد من وزراء البلدين أساسا قطاعات السياحة والمحروقات والثقافة والفلاحة والطاقة وكذا الدبلوماسية.

ويتعلق الاتفاق الاول, الذي وقعه عن الجانب الجزائري مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات, أرزقي سعيداني وعن الجانب التركي رئيس معهد ” يونوس أيرمي” سيريف أتس، ببروتوكول تعاون بين جامعة سطيف والمعهد التركي لتطوير اللغة التركية بالجزائر.

أما الاتفاق الثاني فيخص مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع سوناطراك والشركة التركية بوتاس في مجال المحروقات.

ووقع الاتفاق عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور وعن الجانب التركي الرئيس المدير العام لشركة بوتاس برهان أوزكان.

كما تم التوقيع ايضا في قطاع المحروقات على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع سوناطراك والشركتين التركيتين “رونيسونس” و” بيغان”.

ووقع على مذكرة التفاهم السيد ولد قدور والرئيس المدير العام لشركة رونيسانس، ايرمان ايليكاك.

وفي مجال التعاون السياحي، وقع وزير السياحة حسان مرموري ووزير السياحة والثقافة التركي نومان كورتولموس، على اتفاق تعاون في السياحة.

وتم أيضا التوقيع على بروتوكول تعاون لتثمين التراث الثقافي المشترك بين الجزائر وتركيا.

ووقع عن الجانب الجزائري وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وعن الجانب التركي وزير السياحة والثقافة نومان كورتولموس.

أما الاتفاق الخامس فيتعلق بمذكرة تفاهم وتعاون في مجال الفلاحة ووقع عن الجانب الجزائري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي وعن الجانب التركي وزير الاغذية الزراعية والثروة الحيوانية، أحمد اسرف فاكيبابا.

كما وقع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره التركي ميفلوت كافوزأغلو، على مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الديبلوماسي للعلاقات الدولية والاكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية.

وللتذكير فقد شرع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام, بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.