 الجزائر تساعد مالي على عصرنة الحالة المدنية

أكدت الجزائر جاهزية لمساعدة دولة مالي في اعادة تشكيل بنك معطيات للحالة المدنية،في هذا البلد المنهك بالصراعات المحلية والهجمات الارهابية.

جاء ذلك خلال الدورة الثالثة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية المالية التي اختتمت مساء السبت بباماكو.

وستشمل المساعدة الجزائرية ، المناطق الاقليمة الخمسة بشمالي مالي .

وأعربت الداخلية الجزائرية عن استعدادها،للتعزيز التعاون في كافة المجالات ،سيما تلك المتعلقة بالجباية المحلية وتهيئة الاقليم وكذا اللامركزية.

الى ذلك شدد الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحموني ، على أهمية التعاون بين البلدين .

الى جانب،تنصيب ميكانيزمات فعالة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفروعها الاجرامية في الحدود المشتركة

كما جددت الجزائر دعوتها بضرورة ،تبني مقاربة شاملة وتشاورية لتحسين تأمين الحدود واحباط التهديدات والمخاطر على الشريط الحدودي بين البلدين.